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Во Франции местный житель напал с ножом на священника

31-летний житель Ниццы напал на священника с ножом, его задержали

Фото: Shutterstock

Во французской Ницце на священника местной церкви совершено нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС.

Нападение было совершено в храме Сен-Пьер-д`Арен во время воскресной мессы. Помимо священника, ранения получила служительница храма.

Установлено, что нападавшим был 31-летний местный житель. Его задержали. По данным местных СМИ, полиция пока не рассматривает произошедшее как террористический акт.

В субботу, 23 апреля, вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на прохожих в британском городе Бедворт. В результате пострадали 11 человек, однако серьезные ранения получил только 20-летний мужчина, которому позже потребовалась госпитализация. Нападавшего задержала полиция.

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Роман Кирьянов
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