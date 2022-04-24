Во Франции местный житель напал с ножом на священника
31-летний житель Ниццы напал на священника с ножом, его задержали
Во французской Ницце на священника местной церкви совершено нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС.
Нападение было совершено в храме Сен-Пьер-д`Арен во время воскресной мессы. Помимо священника, ранения получила служительница храма.
Установлено, что нападавшим был 31-летний местный житель. Его задержали. По данным местных СМИ, полиция пока не рассматривает произошедшее как террористический акт.
В субботу, 23 апреля, вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на прохожих в британском городе Бедворт. В результате пострадали 11 человек, однако серьезные ранения получил только 20-летний мужчина, которому позже потребовалась госпитализация. Нападавшего задержала полиция.