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Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Великобритании

33-летний мужчина с ножом напал на людей в городе Бедворт, пострадали 11 человек

Фото: Shutterstock

Вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на жителей города Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек, пишет Evening Standart со ссылкой на полицию графства Уорикшир.

Согласно данным представителей правоохранительных органов, злоумышленник прошел по Ковентри-роуд и Гилберт-Клоуз, где напал на нескольких прохожих. Получив сообщения о совершении преступления, полицейские прибыли на место и арестовали мужчину. Сейчас он находится под стражей.

После инцидента в больницу с ножевым ранением был доставлен 20-летний гражданин. Десять других жертв получили незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу торгового павильона в Воронеже. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, нападение произошло 19 апреля. 33-летний местный житель зашел в торговый павильон на Волгоградской улице и, угрожая продавщице убийством, потребовал отдать деньги из кассы.

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Варвара Кошечкина
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