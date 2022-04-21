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Задержан напавший с ножом на продавщицу россиянин

Полиция задержала мужчину, который с ножом напал на продавщицу в Воронеже

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу торгового павильона в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, нападение произошло 19 апреля. 33-летний местный житель зашел в торговый павильон на Волгоградской улице и, угрожая продавщице убийством, потребовал отдать деньги из кассы.

Получив отказ, он несколько раз ударил 50-летнюю россиянку ножом в шею и спину. Услышавший крик прохожий сразу же подбежал к полицейским, которые были неподалеку.

Мужчину задержали, а пострадавшей вызвали скорую.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, сопряженное с разбоем») и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

На допросе россиянин сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу.

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Мария Рубникович
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