Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке нападения на Венесуэлу

Мадуро обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в подготовке диверсий в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке Маркеса в подготовке диверсионных групп для нападения на Силы общественной безопасности страны. Об этом сообщает Venezolana de Television.

«Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — заявил венесуэльский лидер.

По его словам, власти следят за этими планами с помощью «стратегической, полицейской и народной разведки». «Их цель — напасть и убить полицейских, как это сделали Пабло Эскобар Гавириа и мафия торговцев наркотиками. Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии», — рассказал Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы призвал мировое сообщество к ответственному поведению и недопущению эскалации напряженности. Он предупредил, что санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран являются предпосылками к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.