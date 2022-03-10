Президент Венесуэлы предупредил об опасности эскалации мировой напряженности

Президент Венесуэлы призвал мировое сообщество к недопущению эскалации напряженности

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал мировое сообщество к ответственному поведению и недопущению эскалации напряженности. Он предупредил, что санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран являются предпосылками к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера, пишет ТАСС.

«Мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками», — заявил Мадуро. По его мнению, это делается для того, чтобы «выкручивать руки странам и регионам».

Мадуро также призвал отказаться от дальнейшего расширения санкционного противостояния, которое, по его мнению, в конечном итоге может поставить под угрозу существование человечества и планеты, «в случае ядерной войны». «Венесуэла вносит скромный вклад в мировую геополитику, но наше слово имеет вес, и к нему прислушиваются», — заключил он.

Ранее Мадуро назвал преступлением против российского народа санкции, которые ввели западные страны из-за событий на Украине. По мнению лидера Венесуэлы, экономические войны должны закончиться, а проблемы следует решать дипломатическим путем.