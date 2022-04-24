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В Тунисе при крушении лодок с мигрантами погибли 17 человек

Reuters сообщает, что при крушении лодок с мигрантами у берегов Туниса погибли 17 человек

Фото: Borja Suarez / Reuters

При крушении четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

Мигранты погибли, когда переправлялись на лодках в Италию. Всего в путь отправилось 120 человек. При крушении 98 человек были спасены и еще пятеро пропали без вести. Инцидент произошел 23 апреля.

Ранее, 16 апреля, около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно. На борту корабля находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана. Все моряки были спасены и доставлены в больницу.

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Николай Чигасов
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