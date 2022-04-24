Австралия назвала «красной линией» базу Китая на Соломоновых островах

Премьер Австралии Моррисон назвал «красной линией» базу Китая на Соломоновых островах

Строительство китайской военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Австралии и США. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC, передает РИА Новости.

По его словам у Австралии «не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге». Он заметил, что Фиджи и Папуа — Новая Гвинея также согласны с беспокойством Австралии. При этом премьер не анонсировал реакцию Канберры на появление китайских военных баз на Соломоновых островах.

Ранее стало известно, что Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы.