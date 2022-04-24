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Австралия назвала «красной линией» базу Китая на Соломоновых островах

Премьер Австралии Моррисон назвал «красной линией» базу Китая на Соломоновых островах

Фото: AAP Image / Bianca De Marchi / Reuters

Строительство китайской военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Австралии и США. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC, передает РИА Новости.

По его словам у Австралии «не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге». Он заметил, что Фиджи и Папуа — Новая Гвинея также согласны с беспокойством Австралии. При этом премьер не анонсировал реакцию Канберры на появление китайских военных баз на Соломоновых островах.

Ранее стало известно, что Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы.

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Николай Чигасов
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