Экс-сотрудник СБУ назвал способ выбрать наказание для украинских военнопленных

Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о «фильтрации» пленных украинских военных

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что украинские военнопленные, захваченные российскими солдатами в ходе специальной военной операции, виноваты далеко не в равной степени. Он также назвал способ отфильтровать одних от других и выбрать правильное наказание для тех, кто действительно совершал преступления.

«Механизм достаточно отработан — еще 70-80 лет назад наши органы четко умели работать, сейчас просто подняли эти методички. Первичный опрос идет, заводятся какие-то первичные документы на каждого из них, а потом просто перекрестными допросами всех людей, всех, кто попал в плен вместе с этим военнослужащим, выясняются характеризующие данные на него, его убеждения», — заявил Прозоров.

По его словам, есть существенная разница между захваченными военными. Он пояснил, что некоторые из них являются откровенными нацистами, а другие просто были мобилизованы или пошли на контракт, чтобы зарабатывать деньги. Прозоров призвал выявлять откровенных русофобов и сторонников нацистских идей, заводить на них уголовные дела и добиваться для них смертной казни, на которую в ДНР нет моратория. Остальных он предложил обменивать на пленных россиян.

Ранее сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский рассказал, что украинские силовики используют заградительные отряды для пресечения дезертирства. Он пояснил, что во время каждого боя они следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения».