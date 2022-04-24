Украинский пленный рассказал о методах пресечения дезертирства

Пленный заявил, что силовики Украины используют заградотряды для пресечения дезертирства

Украинские силовики используют заградительные отряды для пресечения дезертирства. О таких методах РИА Новости рассказал сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.

Пленный заявил, что моральное состояние его 57-й мотопехотной бригады «было не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, с февраля они не получали денег, были проблемы с едой. «Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать», — заявил украинский военный.

Он отметил, что командование не нашло лучшего способа поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды, особенно после того, как многие военные начали складывать оружие и переходить на сторону Луганской народной республики.

Янковский рассказал о прибытии группы из центра. «Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — пояснил он, добавив, что во время каждого боя они следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения».

Старшим в группе был активист «Правого сектора» (организация запрещена в России) по фамилии Вуйко, сообщил военный. «Очень жестокий человек, у него и позывной был "Каратель"», — отметил пленный.

Он добавил, что в группе находился был снайпер с позывным «Ворон». «Во время боя он занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет "мочить" всех, кто бежит не в том направлении», — заключил Янковский.

Ранее украинские военнопленные рассказали подробности боевых действий в Херсонской области в первый день российской спецоперации, а также о потере Украиной Херсона. Они заявили, что командование не ставило им никакой конкретной задачи, а их колонны были разбиты утром того же дня, когда сам Херсон перешел под контроль российских военных.