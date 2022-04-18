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Пленные рассказали о потере Украиной Херсона

Украинские военнопленные рассказали, что командование не ставило им конкретной задачи

Фото: РИА Новости

Украинские военнопленные рассказали подробности боевых действий в Херсонской области в первый день российской спецоперации, а также о потере Украиной Херсона. Как сообщает РИА Новости, командование не ставило им никакой конкретной задачи, а их колонны были разбиты утром того же дня, когда сам Херсон перешел под контроль российских военных.

Трое украинских военнослужащих — двое контрактников и один срочник — дали показания в больнице города Алешки Херсонской области. По словам украинского контрактника, он ехал в колонне, когда их атаковали с фланга. «Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — заявил он.

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Другой служивший по контракту сообщил, что около 7-8 часов утра 24 февраля его подразделению, которое базировалось у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к Херсону, однако после никаких задач не ставили.

Еще один украинский военный, срочник, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23. Он также попал под обстрел.

По словам украинских военных, российские военные при задержании и сотрудники больницы в ходе лечения относятся к ним хорошо. «Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения», — заявил контрактник. Другой также отметил, что его семья в курсе, что с ним все в порядке. «Они не знают конкретно, где я, они знают, что со мной все хорошо», — заключил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по распоряжению президента Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

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Марина Совина
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