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В Госдуме заявили о введении Россией США в дипломатический стресс

Депутат Шхагошев заявил, что США пытаются прекратить диалог с Россией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

США своими действиями показывают, что хотят прекратить диалог с Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

По его словам, Россия вводит американское руководство в «дипломатический стресс» своими действиями на Украине, что «неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира».

При этом направленная на разрыв отношений политика США несет угрозу для всего мира, поскольку обе страны являются крупнейшими ядерными державами. Однако, как отмечает Шхагошев, именно этого и добиваются американцы своими «лицемерными» действиями.

Депутат поделился своим мнением после того, как российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что работа посольства практически заблокирована действиями американской администрации. В частности, речь о блокировке счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America, физической блокировке выезда из здания дипмиссии, а также письмах и звонках с угрозами, которые поступают дипломатам.

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Роман Кирьянов
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