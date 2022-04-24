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Раскрыта особая технология обнаружения и уничтожения украинской военной техники

Военный эксперт Леонков рассказал об уничтожении украинских платформ, доставляющих технику

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» раскрыл особую технологию, которой пользуются российские солдаты для того, чтобы обнаружить и уничтожить украинскую военную технику. Он подчеркнул, что это позволяет избежать ненужных жертв среди мирного населения.

По словам специалиста, для того, чтобы осуществить доставку техники, украинская сторона вынуждена использовать железнодорожные полотна, так как из-за нехватки горючего самостоятельный ход перевозимой техники в настоящее время оказался затруднителен.

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«Мы эту технику обнаруживаем, потому что сразу с платформы она уйти не может. Для этого нужно подгонять определенные силы и средства, и когда они собираются в одном месте, вот тогда наша армия с помощью авиационных комплексов или ракетных комплексов наносит удар. Тем самым мы решаем сразу несколько задач», — рассказал Леонков.

Он пояснил, что таким образом за рад уничтожается военная техника противника, личный состав, а также платформы, благодаря которым осуществлялась перевозка. Эксперт отметил, что в скором времени у Киева возникнет дефицит таких грузовых платформ, благодаря чему доставка техники станет еще более затруднительной.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о полученных свидетельствах, говорящих о наличии давних связей чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами. По его словам, у украинских военных была найдена книга с заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть.

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Марина Совина
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