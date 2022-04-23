Кадыров заявил о связях чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами

Кадыров заявил, что чеченоговорящие «шайтаны» сотрудничают с украинскими националистами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о полученных свидетельствах, говорящих о наличии давних связей чеченоговорящих «шайтанов» с украинскими националистами. По его словам, у украинских военных была найдена книга с заголовками про ичкерийскую и фашисткую власть.

«Сам факт тесного взаимодействия преступных группировок на Украине был очевиден с самого начала специальной военной операции. Кто инициатор подобного сотрудничества, думаю, не нужно объяснять. Как когда-то в Чеченской Республике, так и сейчас на Украине идентичная ситуация, будто под копирку. Везде одни и те же методы, один и тот же почерк», — заявил Кадыров.

Он добавил, что с каждым днем становится все более очевидным тот факт, что Запад является настоящим врагом для России. Недружественные страны сплотились против нее, однако шаг за шагом будет сделано все необходимое для того, чтобы избавить Украину от заполонивших ее преступников, заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об отправке из республики еще одного отряда добровольцев для участия в военной спецоперации России на Украине. Он отметил, что сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации.