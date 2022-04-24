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Twitter решил изучить предложение Илона Маска о приобретении компании

WSJ: Twitter изучит предложение основателя Tesla Илона Маска о приобретении компании

Фото: Pixabay

Twitter решила изучить предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска о приобретении компании. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сейчас Twitter проводит оценку стоимости компании, чтобы оценить выгодность сделки с Маском, сообщает источник. По его информации, передумать руководство заставила сумма, которую предприниматель готов вложить в покупку всех акций — 46,5 миллиардов долларов. Если сделка не состоится, Twitter планирует в качестве дополнительного условия потребовать от миллиардера компенсации расходов. WSJ сообщает, что определиться с предложением Маска могут уже на грядущей неделе после публикации финансовой отчетности за первый квартал.

Ранее Маск назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Ранее сообщалось, что половину средств на покупку Twitter Маску согласились предоставить банки. Например, Morgan Stanley готов дать 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. А вот крупнейшие частные инвестиционные группы давать деньги миллиардеру отказались.

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Марина Совина
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