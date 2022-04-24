Минобороны сообщило об уничтожении предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении ВС завода по выпуску взрывчатки для ВСУ под Павлоградом

Вооруженные силы России уничтожили еще одно предприятие по выпуску взрывчатки и пороховых смесей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, завод располагался неподалеку от города Павлоград в Днепропетровской области. Цеха предприятия были взорваны.

Других подробностей атаки официальный представитель министерства не привел. При этом он указал, что с начала военной операции российская армия сумела уничтожить 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия прекращения переговорного процесса с российской стороной. По его словам, такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях».