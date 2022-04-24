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Минобороны сообщило об уничтожении предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении ВС завода по выпуску взрывчатки для ВСУ под Павлоградом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили еще одно предприятие по выпуску взрывчатки и пороховых смесей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, завод располагался неподалеку от города Павлоград в Днепропетровской области. Цеха предприятия были взорваны.

Других подробностей атаки официальный представитель министерства не привел. При этом он указал, что с начала военной операции российская армия сумела уничтожить 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия прекращения переговорного процесса с российской стороной. По его словам, такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские военные, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях».

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Алевтина Запольская
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