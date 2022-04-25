Секретная служба США начала обеспечивать безопасность дипмиссии России

Антонов заявил о помощи Секретной службы США обеспечить безопасность дипломатов из России

Секретная служба США помогает обеспечивать безопасность российских дипломатов на американской территории. Об этом заявил посол РФ в стране Анатолий Антонов, цитату приводит ТАСС.

«Мы находимся в тесном контакте с Секретной службой США, которая отвечает за безопасность российских загранучреждений. Я должен сказать, что в достаточно большом количестве случаев она приходит на помощь, помогает решать вопросы безопасности», — подчеркнул он.

Российским диппредставительствам по всему миру стали приходить угрозы. Кроме того, на них нередко нападают. Это связано с началом спецоперации на Украине: правонарушители выступают против действий России на украинской территории.

В частности, генконсульству России в США поступали угрозы расправы в отместку за российскую операцию в конце апреля. Исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин рассказал, что генконсульство получает угрозы по электронной почте как на русском, так и на английском языке.