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Стало известно об угрозах российскому генконсульству в США

И. о. генконсула России в США Славкин заявил об усилении мер безопасности на фоне угроз

Фото: Tom Brenner / Reuters

Генконсульству России в США поступают угрозы расправы в отместку за российскую военную операцию на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула РФ Вячеслав Славкин, передает РИА Новости.

По словам Славкина, генконсульство получает угрозы по электронной почте как на русском, так и на английском языке. «Один раз нам сообщали о том, что нас забросают коктейлями Молотова. И один раз (на прошлой неделе) было сообщение о заложенной бомбе. Оно не подтвердилось», — заявил дипломат.

«Насколько мы знаем, также такое письмо получило постпредство РФ при ООН. Там говорилось, что во все российские учреждения [в США] заложены бомбы», — сообщил Славкин. Он подчеркнул, что генконсульство реагирует на эти угрозы. В частности, на фоне поступающих угроз были усилены меры безопасности.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства сейчас фактически заблокирована действиями Вашингтона. Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства.

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Николай Чигасов
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