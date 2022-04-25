Стало известно о прибытии в Польшу американских тяжелых транспортных самолетов

«Интерфакс»: шесть тяжелых транспортных самолетов из США прибыли в Польшу

Как минимум шесть американских тяжелых транспортных самолетов прибыли в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

В частности, два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США C-17A Globemaster приземлились на аэродроме в городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Каждый из них вмещает до 77,5 тонн груза. Помимо этого зафиксировано прибытие самолета С-17А из Великобритании.

3 апреля вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США. По его мнению, такое решение могло бы существенно усилить сдерживание Москвы.