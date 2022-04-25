Россиянам напомнили о правилах безопасного и красивого загара

Врач Старицын: постепенное накопление меланина поможет избежать проблем с кожей

Врач-дерматовенеролог Игорь Старицын напомнил россиянам о правилах безопасного и красивого загара. По его словам, постепенное увеличение времени пребывания на солнце и накопление меланина поможет избежать проблем с кожей, передают «Вести Подмосковья».

Доктор рекомендует начинать принятие солнечных ванн с 15 минут в день, постепенно увеличивая лимит до двух часов в день. Это поможет коже адаптироваться к новым условиям.

«Лучше не находиться на солнце более двух часов в день и проводить остальное время в тени. Также не стоит находиться на улице в период солнечной активности, с 10 до 16 часов. Безопасный загар можно получить утром или вечером, но не днем», — уточнил Старицын.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. Так, например, врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима рекомендует не загорать в непосредственной близости от воды, потому что отраженные от поверхности солнечные лучи становятся более активными и опасными. Чтобы обезопасить кожу, медик не рекомендует в жаркие дни использовать мыло для умывания, косметику на спиртовой основе или глубокий пилинг.

Ранее врач семейной медицины, косметолог-дерматолог Виктория Грибель назвала россиянам оптимальную частоту умываний в день. По ее словам, в большом городе без умывания обойтись никак нельзя, и мицеллярная вода не заменит обычную воду.