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Косметолог назвала россиянам оптимальную частоту умываний в день

Дерматолог Виктория Грибель назвала умывание три раза в день полезным для кожи

Фото: Shutterstock

Врач семейной медицины, косметолог-дерматолог Виктория Грибель назвала россиянам оптимальную частоту умываний в день. Специалист отметила, что верхний слой кожи защищает от воздействий извне, но и ему нужна поддержка, передает Life.

По словам специалиста, ежедневно для здоровья кожи нужно умываться минимум два раза, а иногда и три. «Кожа имеет свой защитный слой, который в нормальном состоянии предотвращает развитие кожных заболеваний, — прокомментировала Виктория Грибель. — Чем больше город, где живет человек, тем больше он должен заботиться коже, профилактически очищать ее минимум дважды в день».

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Дерматолог отметила, что мицеллярная вода, которая сейчас так популярна у девушек как средство для снятия косметики, не так эффективна и полезна, как обычная вода. «Чтобы убрать с кожи городскую пыль, иногда, особенно летом, нужно умываться водой три раза в день», — добавила эксперт.

Ранее косметолог рассказала, как избежать появления морщин в молодом возрасте. Ольга Андриянова отметила, что морщинки, возникающие в 18-20 лет, могут трансформироваться в глубокие из-за недостаточного ухода за кожей, курения, увлечения загаром и сладостями и пристрастия к алкоголю. Устранив эти факторы, можно продлить молодость кожи.

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Вера Владзиевская
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