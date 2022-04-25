Стали известны планы бен Ладена на теракты в США после 11 сентября

Бен Ладен планировал еще несколько терактов в США после 11 сентября

После теракта, совершенного 11 сентября 2001 года террористами «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нью-Йорке, предводитель экстремистов Усама бен Ладан планировал серию нападений на США с использованием частных самолетов и диверсии на американских железных дорогах. Об это сообщается в материале CBS News со ссылкой на рассекреченные документы американского спецназа Navy SEALs («Морские котики»).

Согласно раскрытым данным, бен Ладен не ожидал, что США начнет войну в Афганистане после терактов 11 сентября. По его прогнозам, нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке должно было заставить американцев выйти на улицы и потребовать от своего правительства покинуть Ближний Восток.

Однако вместо вывода войск США начали войну в Афганистане и полномасштабную охоту за бен Ладеном. В ответ на это лидер «Аль-Каиды», находясь в бегах, требовал от своих подчиненных устроить серию терактов на территории США. В частности, он планировал подрыв 12 километров железнодорожных путей и захваты частных самолетов.

Однако бен Ладен не учел возможности американской системы национальной безопасности, которая значительно усилила бдительность после 11 сентября. По этой причине террористы «Аль-Каиды» не смогли реализовать замыслы своего лидера, которые так и остались на бумаге до его ликвидации «Морскими котиками».

3 сентября президент США Джо Байден подписал указ, предписывающий рассекретить отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Снять гриф секретности с этих материалов было одним из предвыборных обещаний американского лидера.

