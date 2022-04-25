В России оценили возможность введения санкций против Китая

Экономист Тимофеев оценил возможность введения Западом санкций против Китая

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев оценил возможность введения Западом санкций против Китая. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, против Китая можно ввести те же ограничения, которые сейчас действуют по отношению к России, однако страна, по мнению Тимофеева, проводит «беспроигрышную экономическую политику», а также наблюдает за российскими действиями в условиях санкций. Рестрикции, скорее всего, будут менее эффективны. «В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил специалист.

Он предположил, что Америка могла бы вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы, но Китай сейчас и сам является гигантом с большим числом и высококвалифицированных рабочих, и технологий. Это обеспечивает очень низкую себестоимость продукции. «А раз все меньше дешевых рук, то Китай теперь проводит модернизацию своей экономики на продукты с более высокой добавленной стоимостью. Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — резюмировал Тимофеев.

Ранее Китай отказался считать себя стороной конфликта на Украине. В Министерстве иностранных дел страны также указали, что обычные торговые отношения КНР с другими странами, в том числе с РФ, не должны быть затронуты. Позже в СМИ не раз появлялась информация о том, что США оказывают на Китай давление, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям.