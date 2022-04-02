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Китай отказался считать себя стороной конфликта на Украине

МИД Китая заявил, что Пекин не является стороной конфликта на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Китай отказался считать себя стороной конфликта на Украине, следует из заявления МИД страны. В ведомстве также указали, что обычные торговые отношения КНР с другими странами, в том числе с Россией, не должны быть затронуты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, Пекин не будет ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные США и ЕС в отношении России.

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Он напомнил о позиции Китая, выступающего против санкций. «Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — сказал Ван Лутун. Он указал на то, что Европа не прекратила всю торговлю с Россией, поэтому обычное торговое сотрудничество Пекина с Москвой не должно быть затронуто, резюмировал дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Китай открыто и честно обменялись противоположными взглядами в отношении ситуации на Украине. «Да, открытая и честная дискуссия означает, что мы обменялись противоположными взглядами», — заявила она. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь призвал Пекин «хотя бы отказаться от помощи в обходе санкций», которые были введены западными государствами в отношении России.

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Марина Совина
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