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В Японии подтвердили смерть 11 пассажиров в результате крушения круизного судна

Японские власти подтвердили гибель 11 человек в результате крушения круизного судна

Фото: Issei Kato / Reuters

Японские власти подтвердили, что в результате инцидента с круизным судном Kazu 1 погибли 11 человек, сообщил замглавы кабмина Есихико Исодзаки. Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту удалось обнаружить тела 11 человек, смерть всех из них была подтверждена», — объявил замглавы. Он подчеркнул, что судьба остальных 15 человек, среди которых два члена экипажа, остается неизвестной. Исоздаки выразил соболезнования родственникам пассажиров и моряков в связи с их гибелью.

Также он сообщил, что после крушения судна был сформирован кризисный штаб по сбору и анализу информации при канцелярии премьер-министра Японии. Правительство намерено продолжить поисково-спасательные работы и найти обломки судна.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. На судне находилось 26 человек, к месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего до сих пор неизвестны.

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Дмитрий Сотак
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