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Оппозиционеры победили на выборах в парламент Словении

Оппозиционное «Движение Свобода» лидирует на выборах в парламент Словении с 34,54% голосов

Фото: Peng Lijun / XinHua / Global Look Press

Оппозиционное левоцентристское «Движение Свобода» победило на выборах в парламент Словении. Об этом сообщается на сайте Государственной избирательной комиссии (ГИК) страны.

После подсчета 99,68 процентов голосов «Движение Свобода» набрало 34,54 процента голосов. За правящую Словенскую демократическую партию предварительно проголосовали 23,53 процента избирателей, за «Новую Словению» — 6,85 процента, за социал-демократов — 6,65 процента, за «Левых» — 4,38 процента.

Выборы в словенский парламент прошли 24 апреля. В них могли принять участие почти 1,7 миллиона человек. Всего выбирались 90 парламентариев.

В апреле Словения приняла решение выслать из страны 33 российских дипломата.

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Марина Совина
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