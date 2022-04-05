Словения вышлет десятки российских дипломатов

В МИД Словении сообщили, что Любляна высылает 33 российских дипломата

Любляна приняла решение выслать из страны 33 российских дипломата. О высылке десятков сотрудников российского дипведомства заявили агентству Agence France Presse (AFP) в МИД Словении, передает РИА Новости.

«Представитель МИД уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», — сказано в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что послу России в Словении выразили протест в связи с событиями в украинском городе Буча. Тогда власти уведомили его, что приведут размер дипломатического представительства РФ в Любляне в соответствие с размером посольства Словении в Москве.

До этого стало известно, что ряд стран Европы заявили о высылке российских дипломатов. Такое решение приняли в Италии, Франции, Германии, Испании и других государствах.