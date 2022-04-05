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Словения решила сократить число сотрудников посольства России

В МИД Словении объявили о сокращении числа сотрудников посольства России в Любляне

Фото: Darko Bandic / AP

Словения решила сократить число сотрудников посольства России в Любляне, о чем ранее сообщила послу Тимуру Эйвазову. Об этом рассказали в МИД республики.

Послу России выразили протест в связи с гибелью мирных жителей в украинском городе Буча. «Вместе с партнерами, союзниками и Международным уголовным судом Словения сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности за эти ужасные преступления», — говорится в заявлении.

Власти страны объявили, что приведут размер дипломатического представительства РФ в Любляне в соответствие с размером дипломатического представительства Словении в Москве.

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Елизавета Наумова
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