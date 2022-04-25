Трое российских школьников попали в ДТП с пьяным учителем

В Екатеринбурге трое восьмиклассников попали в ДТП вместе с пьяным учителем математики

В Екатеринбурге трое восьмиклассников попали в ДТП вместе с пьяным учителем математики. Об этом сообщается на портале Е1.

Все произошло вечером 24 апреля на 4-м километре дороги на озеро Глухое. По предварительным данным, водитель ехал к озеру, когда вылетел с дороги и врезался в дерево.

В городской ГИБДД пояснили, что в салоне автомобиля находился 31-летний педагог и трое учащихся. Предполагается, что россиянин взял «Фольксваген-Поло» в каршеринге, чтобы прокатить школьников.

После ДТП госпитализировали двух 14-летних мальчиков с травмами головы и 15-летнею девочку с переломом бедра. Установлено, что дети находились на заднем пассажирском сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности, добавили в ведомстве.

Родители учащихся пояснили, что дети не сообщали им, что собираются в поездку с математиком. Сам педагог признался, что двигался со скоростью около 70 километров в час и не заметил вовремя, что дорога уходит направо, и не справился с управлением.

Ранее в Саратовской области 13-летний школьник сел за руль легкового автомобиля и погиб в ДТП. Мальчик не справился с управлением ВАЗ 2106 и врезался в столб. Машина опрокинулась, ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами, однако спасти его не удалось.