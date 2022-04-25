Макрону предрекли усиление протестов после переизбрания президентом Франции

Политолог Осипов назвал ожидаемым переизбрание Макрона президентом Франции

Победа действующего главы Франции Эммануэля Макрона на президентских выборах вполне ожидаема. Второй срок для политика будет сложнее первого из-за социального недовольства, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил итоги выборов в стране и предрек переизбравшемуся Макрону многократное усиление протестов.

Предсказуемая победа

Макрон победил во втором туре президентских выборов с более низкими результатами, чем пять лет назад, когда он набрал 66,1 процента, напомнил политолог. При этом существенный отрыв от кандидата партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объясняется протестным голосованием.

58,55 процента голосов избирателей набрал Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней

«Результаты вполне ожидаемы. Пять лет назад он набрал 66 процентов, так что у Марин Ле Пен положительная динамика, она это отмечает. Скорее всего, это позволит остаться ей лидером оппозиции на еще один срок и попробовать свои силы через пять лет. Результат Макрона объясняется тем, что у Ле Пен высокий антирейтинг. Как и пять лет назад, многие голосуют за Макрона просто потому, что не готовы голосовать за Марин Ле Пен», — сказал он.

Для Макрона соперничество с Марин Ле Пен — идеальное, очень духовное соперничество, потому что при любых раскладах он побеждает Евгений Осипов политолог

Во втором туре Марин Ле Пен набрала 41,45 процента голосов избирателей. Еще до окончания подсчета голосов она признала свое поражение.

На двенадцатых выборах главы Пятой республики продолжилась тенденция поляризации политической жизни, считает Евгений Осипов. Это показывает распределение голосов избирателей

«Уже не в первый раз во Франции терпят поражение традиционные политические силы — республиканцы и социалисты. Те самые, которые еще совсем недавно определяли политику во Франции. Сейчас у них полный провал, традиционные политические силы набрали, по сути, меньше десяти процентов. Это крайне низкий, исторически негативный результат. Крайне левые и крайне правые, наоборот, набирают гораздо больше, чем раньше. Это не только Марин Ле Пен, за [ультраправого кандидата партии «Реконкиста»] Эрика Земмура проголосовало около семи процентов, за [лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка] Меланшона проголосовало больше 20 процентов. Во Франции продолжается процесс поляризации политической жизни, когда борьба идет между крайне левыми и крайне правыми силами», — объяснил он.

Макрон предстает как единственная компромиссная фигура. Этим и объясняются его стабильно высокие результаты во втором туре. Он консолидирует все системные политические силы, он специально к этому стремился, у него это получается Евгений Осипов политолог

Неспокойный срок

Эммануэль Макрон выступил с победной речью на Марсовом поле в Париже. От отметил, что многие французы голосовали за ультраправых кандидатов. Он пообещал учесть их позицию и быть президентом для всех граждан республики. Макрон заявил, что его второй президентский срок будет неспокойным.

«Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений», — заявил он.

Французский лидер также добавил, что страна на фоне российской спецоперации на Украине должна будет показать ясность своей позиции и стать сильной во всех областях.

По мнению Евгения Осипова, это связано с социальными реформами, которые Макрон начал еще во время своего президентского срока.

Скорее всего, в ближайшие пять лет социальные протесты во Франции многократно усилятся. Связано это с тем, что Макрон идет на пенсионную реформу. Пенсионные реформы всегда во Франции заканчивались серьезными протестами, перекрытием улиц, аэропортов, забастовкой транспорта, бюджетного сектора Евгений Осипов политолог

«В этот раз все будет жестче, потому что реформу придется проводить в условиях экономического кризиса, снижения покупательной способности населения и неуверенности французов в завтрашнем дне. В этот раз это будут не "желтые жилеты", которые, скорее, самоорганизующийся процесс. В этот раз за это будут отвечать профсоюзы, которые очень сильны во Франции, которые резко негативно относятся к пенсионной реформе», — объяснил он.

По мнению политолога, Макрон готов к проявлению массового недовольства и доведет начатое до конца. В первую очередь из-за того, что это его последний срок на посту главы государства, ему не нужно готовиться к новой предвыборной кампании.

Отношения с Россией и внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу с переизбранием на выборах. Он пожелал лидеру Пятой республики успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия. Политолог Евгений Осипов уверен, что в течение следующих пяти лет отношения Москвы и Парижа останутся прежними.

«Отношения с Россией сохранятся такими же. Макрон из тех европейских лидеров, которые традиционно выступают за диалог с российским руководством. Франция будет пытаться из этого извлечь выгоду, сохраняя приверженность Западу, осуждая Россию за внешнюю политику. Не думаю, что стоит ожидать каких-то изменений», — сказал он.

В то же время во внешней политике и отношениях с Западом Париж тоже будет придерживаться прежней линии, добавил Евгений Осипов.

«Во внешней политике ничего глобально не изменится, никаких предпосылок нет. Другое дело, что во Франции всегда есть запрос на галлийскую внешнюю политику, ее смыслом всегда было выстраивание моста между Востоком и Западом. Если нынешнее противостояние между Россией и Западом будет усиливаться, Макрон будет пытаться играть роль медиатора между руководством России и руководством западных стран, но при этом занимая западную сторону», — заключил он.

