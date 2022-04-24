Во Франции после объявления первых результатов выборов начались протесты

Во Франции протестующие установили баррикады после первых результатов выборов президента

Во Франции после объявления первых результатов выборов президента начались протесты. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады. Известно о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией. Пользователи и местные Telegram-каналы также сообщали о применении слезоточивого газа по отношению к протестующим.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.