Стали известны подробности визита Блинкена и Остина в Киев

Блинкен и Остин пообещали Зеленскому сотни миллионов долларов во время визита в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон дополнительно выделит сотни миллионов долларов на поддержку украинского режима. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Блинкен заявил, что США намерены выделить Украине 713 миллионов долларов в качестве финансовой помощи. Также Вашингтон продаст Киеву нестандартные боеприпасы на сумму до 165 миллионов долларов. Остин, в свою очередь, заявил, что США расширит подготовку украинских военнослужащих.

Глава Пентагона выразил намерение продолжить поставки тяжелого вооружения на Украину, а также боеприпасов и запчастей к нему. Кроме того, Остин и Блинкен сообщили, что США проведет консультации с западными лидерами, в рамках которых предложит способы по удовлетворению долгосрочных интересов нацбезопасности Украины.

Встреча Зеленского с Блинкеном и Остином проходила в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Кроме того, во время встречи Зеленский обсудил с американскими политиками усиление антироссийских санкций, гарантии безопасности Украине, Он назвал помощь Соединенных Штатов беспрецедентной. Стоимость военной поддержки составила 3,4 миллиарда долларов, что является «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины», подчеркнул Зеленский.