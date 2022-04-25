Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стали известны подробности визита Блинкена и Остина в Киев

Блинкен и Остин пообещали Зеленскому сотни миллионов долларов во время визита в Киев
Ллойд Остин и Энтони Блинкен

Ллойд Остин и Энтони Блинкен. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон дополнительно выделит сотни миллионов долларов на поддержку украинского режима. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Блинкен заявил, что США намерены выделить Украине 713 миллионов долларов в качестве финансовой помощи. Также Вашингтон продаст Киеву нестандартные боеприпасы на сумму до 165 миллионов долларов. Остин, в свою очередь, заявил, что США расширит подготовку украинских военнослужащих.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

Глава Пентагона выразил намерение продолжить поставки тяжелого вооружения на Украину, а также боеприпасов и запчастей к нему. Кроме того, Остин и Блинкен сообщили, что США проведет консультации с западными лидерами, в рамках которых предложит способы по удовлетворению долгосрочных интересов нацбезопасности Украины.

Встреча Зеленского с Блинкеном и Остином проходила в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Кроме того, во время встречи Зеленский обсудил с американскими политиками усиление антироссийских санкций, гарантии безопасности Украине, Он назвал помощь Соединенных Штатов беспрецедентной. Стоимость военной поддержки составила 3,4 миллиарда долларов, что является «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины», подчеркнул Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Минобороны отведет войска от «Азовстали» для выхода гражданских
Обувному бренду ECCO объявили бойкот из-за открытых магазинов в России
Посол заявил об отказе США возвращать российскую собственность
Звезда Comedy Woman высказалась о провокациях из зала
Озвучена версия смерти семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка» в Испании
Черчесов рассказал о жизни в Венгрии
Стало известно о проблеме с продажей недвижимости Собчак
Украина создала механизм взыскания замороженных средств России
Момент нападения убийцы на хоккеиста в центре Москвы попал на видео
Выдававшегося себя за генерала СВР афериста снова отдали под суд за хищения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.