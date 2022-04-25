Названы худшие для покупки жилья регионы России

Севастополь и Оренбургская область стали регионами-антилидерами России по доходности жилья

Чистая доходность инвестиций в жилую недвижимость Севастополя за три последних года составила всего 0,5 процента. В Оренбургской области этот показатель равен 0,6 процента. Регионы-лидеры и антилидеры России по доходности вложений в квадратные метры назвали аналитики РИА Новости.

Худшими для покупки жилья регионами, помимо Севастополя и Оренбуржья, стали Мордовия и Коми, где доходность недвижимости в 2019-2021 годах составила 1,7-2,9 процента. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров, предполагалось, что жилье после покупки сдается в аренду. В 19 регионах без сдачи недвижимости в аренду ее доходность получилась отрицательной.

В частности, доходность владения жильем в Севастополе составила минус 9 процентов в год, если оно не сдавалось в аренду. Схожая ситуация зафиксирована в Оренбургской области, Коми, на Ставрополье, в Мордовии, Челябинской области и Якутии.

Очень высокой доходность инвестиций в недвижимость оказалась в Бурятии, где в 2019-2021 годах жилая недвижимость могла принести 18,3 процента годовых. В число лидеров рейтинга также попали (по мере убывания доходности): Магаданская область, Амурская, Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ. Санкт-Петербург с доходностью жилья на уровне 16,4 процента занял седьмое место списка, Москва — девятое (14,8 процента).

Эксперты предупреждают, что дальнейший рост цен на жилье маловероятен. Чистая доходность недвижимости в ближайшие несколько лет может оказаться отрицательной.

Ранее россиянам отсоветовали вкладывать деньги в недвижимость. Эксперты рекомендовали гражданам рассмотреть альтернативные способы сохранения и приумножения капитала — это банковские депозиты, государственные облигации и индивидуальные инвестиционные счета.