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Кейт Миддлтон появилась на публике в наряде семилетней давности

Daily Mail: герцогиня Кейт Миддлтон вышла в свет в платье Alexander McQueen 2015 года

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Герцогиня Кейт Миддлтон появилась на публике в дизайнерском наряде семилетней давности. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщается в материале, монаршая особа и ее супруг принц Уильям посетили службу в Вестминстерском аббатстве, организованную по случаю Дня АНЗАК (национального праздника Австралии и Новой Зеландии, отмечаемого 25 апреля — прим. «Ленты.ру»).

Для мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала силуэтное платье белого цвета английского модного дома Alexander McQueen. Впервые в упомянутом наряде Миддлтон вышла в свет в 2015 году, когда состоялось крещение ее дочери, принцессы Шарлотты. Новый образ дополнили черные туфли-лодочки на высоких каблуках Gianvito Rossi, объемный обруч для волос Jane Taylor, белые перчатки, клатч и жемчужные серьги, принадлежавшие ее свекрови, принцессе Диане.

Ранее в апреле Кейт Миддлтон приняла участие в праздновании Дня святого Давида и поучаствовала в проекте «Зеленый купол королевы», приуроченном к 70-летию царствования Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская надела черные скинни-джинсы, свитер и замшевые ботильоны на каблуках бренда Aquatalia, которые носит с 2011 года.

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Полина Гераскина
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