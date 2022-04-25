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Россиянин отказался платить за проезд в троллейбусе и ударил ножом кондуктора

В Казани пассажир троллейбуса, не желавший платить за проезд, ударил ножом кондуктора

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Казани 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после нападения с ножом на 27-летнего кондуктора троллейбуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 24 апреля в салоне городского транспорта, следовавшего по маршруту № 1, у дома по улице Адоратского находящийся в состоянии опьянения пассажир нанес ножевое ранение потерпевшему в брюшную полость. Кондуктора госпитализировали.

Поводом для нападения стало нежелание пассажира платить за проезд. Против него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи усматривают в действиях казанца признаки состава преступления, подпадающего под покушение на убийство.

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Любовь Ширижик
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