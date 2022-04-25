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В Карачаево-Черкесии появился памятный геоглиф в честь 100-летия региона

В Карачаево-Черкесии в рамках празднования юбилея региона высадили памятный геоглиф

Фото: пресс-служба главы КЧР

Памятный геоглиф высадили в Карачаево-Черкесии в Усть-Джегутинском районе в рамках празднования юбилея региона. Ландшафтная надпись «100 лет КЧР» состоит из 3 тысяч сосен, сообщает ТАСС.

По словам главы региона Рашида Темрезова, дерево на Кавказе и в России в целом всегда было символом связи поколений, новой жизни и силы. «Спасибо каждому, кто сегодня принял участие в высадке геоглифа, внес свой вклад и преподнес замечательный подарок родной греспублике в год столетия. Подарок, которым будут любоваться наши дети, внуки, правнуки, — он станет живой памятью о вековом пути становления, развития и процветания Карачаево-Черкесии», — сказал он.

В высадке деревьев принимали участие свыше 1,5 тысячи человек. В рамках мероприятия также прошел концерт, на котором местные артисты исполняли композиции о дружбе народов и любви к родине.

Ландшафтная надпись возведена из трех тысяч хвойных саженцев вдоль федеральной трассы А-155 на участке в районе станицы Красногорская в Усть-Джегутинском районе.

Организатором мероприятия выступило министерство природных ресурсов и экологии КЧР.

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Варвара Кошечкина
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