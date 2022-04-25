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В Крыму захотели создать новый туристический маршрут по европейским стандартам

Власти Крыма создадут трекинговый маршрут по полуострову длиною в 200 километров

Фото: Aleksandr Lyskin / Globallookpress.com

Власти Крыма захотели создать туристический трекинговый маршрут, который будет оборудован по европейским стандартам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, «Большая крымская тропа» позволит сделать путешествия по полуострову безопаснее. Ее длина составит 200 километров.

«Это должна быть оборудованная тропа со всеми указателями, то есть по европейским и мировым аналогам трекинговых троп», — рассказал Вахрушев.

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Специалист подчеркнул, что Крым считается относительно безопасным местом для путешествий, но даже самые опытные путешественники могут потерять бдительность, любуясь красотами полуострова.

В связи с этим он порекомендовал воздержаться от одиночных маршрутов и всегда регистрировать свое путешествие в МЧС.

Ранее в апреле в Рязанской области открылся двухдневный туристический маршрут, названный в честь российского ученого Константина Циолковского. Программа включает в себя поездку в Окский биосферный заповедник и село Ижевское в Спасском районе, где родился исследователь. В настоящее время в нем расположен музей космонавтики.

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Валентина Процкова
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