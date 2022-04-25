На Кубани к летнему сезону откроют новые пляжи

Губернатор Кубани: в Краснодарском крае к лету появится 11 новых пляжей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что к началу летнего сезона на Черно-Азовском побережье появится 11 новых пляжей. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

По словам Кондратьева, к летнему курортному сезону, который начинается 1 мая, власти обустроят необходимой инфраструктурой 100 пляжных территорий: 30 из них в Анапе, 23 — в Геленджике, 23 — в Сочи, 11 — в Туапсинском районе, семь — в Новороссийске и шесть — в Темрюкском районе.

«Летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей — в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске», — добавил глава региона.

Так, всего в Краснодарском крае для отдыхающих будет доступно 525 пляжей на побережье Черного и Азовского морей, и еще 12 в речных и в степных районах.

Ранее в апреле сообщалось, что в Геленджике с 1 мая планируется открыть морское сообщение с Новороссийском, Сочи и Сухумом. Уточнялось, что порт запустит скоростные судна «Грифон» и «Комета», которые могут принять на борт до 120 пассажиров.