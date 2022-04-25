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Врач назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19

Врач Зайцев назвал отказ в лечении проблем с обонянием главной ошибкой после COVID-19

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

После перенесенного коронавируса люди, которые жалуются на проблемы с обонянием, не занимаются лечением этих последствий COVID-19. Такую главную ошибку в восстановлении назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает Ura.ru.

«Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии [измерение остроты обоняния — прим. "Ленты.ру"] Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга. Но многие не хотят заморачиваться», — сказал специалист.

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Он предупредил, что проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда. Это объясняется повреждением доли мозга, которая отвечает за обоняние — мозговой центр не будет способен распознавать и воспринимать запахи, объяснил Зайцев.

Медики могут назначить дыхательную гимнастику и ароматерапию для запуска обонятельных рецепторов. Доктор также может рекомендовать кортикостероидный гормональный спрей для носа с противоотечным и противовоспалительным действием, рассказал Зайцев.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал два варианта будущего для коронавируса. По его словам, COVID-19 может превратиться в сезонную болезнь или же перекинуться на животных. Во втором случае человечество не будет подвержено опасности, поскольку основной целью вируса является именно его выживание как вида, объяснил специалист.

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Анастасия Шейкина
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