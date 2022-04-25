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В российском регионе начали активно просыпаться медведи

В Магаданской области медведи начали активно выходить из спячки

Фото: Andrey Nechaev / Globallookpress.com

В Магаданской области начали активно просыпаться медведи. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает «МК».

В частности, одного из проснувшихся хищников смогли запечатлеть при помощи дрона неподалеку от поселка Оротукан. На кадрах видно, как животное выбирается из своей берлоги.

Как пояснили изданию специалисты, в этом году медведи, проживающие в данном российском регионе, начали выходить из спячки раньше, чем обычно. По словам экспертов, это может быть связано с тем, что в области установилась аномально теплая погода — так, в марте средняя температура в регионе была примерно на пять градусов выше нормы.

При этом сотрудники регионального отделения Госохотинспекции отметили, что пока местные жители не обращались к ним с сообщениями о встречах с медведями. В то же время в ведомстве призвали любителей загородного отдыха соблюдать осторожность.

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Варвара Кошечкина
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