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Путин объявил десятилетие науки и технологий в России

Президент России Путин объявил десятилетие науки и технологий в стране

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Данное решение в указе объясняется желанием усилить роль науки и технологий в решении наиболее важных задач развития российского общества и страны, кроме того, учитывая результаты 2021-го, который был объявлен в России Годом науки.

Как отметил глава государства, соответствующий шаг преследует такие цели, как привлечение талантливой молодежи в область исследований и разработок, а также повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.

Ранее президент России Владимир Путин предложил новую ставку по льготным ипотечным программам. Глава государства предложил понизить значение с 12 до 9 процентов годовых. По его словам, текущая экономическая ситуация в стране позволяет сделать шаг на снижение.

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Юлия Ямпольская
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