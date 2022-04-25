Более десяти тысяч человек вышли на субботник в одном из городов Татарстана

Более десяти тысяч человек приняли участие в субботнике в Нижнекамске

В Нижнекамске, Республика Татарстан, прошел субботник, в котором приняли участие более десяти тысяч человек. Об этом объявил руководитель исполкома города Юрий Болтиков, передает «Татар-информ» в понедельник, 25 апреля.

Болтиков отметил, что в акции были задействованы сотрудники городского управления в сфере образования, культуры и здравоохранения, а также студенты, волонтеры, работники городских скверов и парков и предприятий ЖКХ.

Свыше пяти тысяч человек вышли на субботник от учебных заведений, более двух тысяч — представители предприятий. По итогам мероприятия было вывезено более тысячи кубометров мусора. Субботник прошел 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в Уфе впервые прошла эко-акция «Зеленая суббота», в рамках которой жители столицы региона могли обменять или отдать ненужные вещи. Такие мероприятия волонтеры планируют устраивать ежемесячно.