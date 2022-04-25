В США указали на провал политики Запада настроить мир против России

Foreign Policy: Западу не удалось настроить большую часть мира против России

Вашингтону и его европейским партнерам не удалось настроить большую часть мира против России после начала специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил колумнист журнала Foreign Policy Ховард Френч (Howard French).

Он указал на то, что страны, представляющие большинство человечества, не заняли никакую позицию в данном конфликте. В частности, Френч напомнил, что антироссийские санкции не поддержали такие страны как Индия и Китай.

По словам журналиста, эти государства увидели в конфликте отголоски былого соперничества между Востоком и Западом.

Ранее публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур назвал неуправляемую политику Байдена причиной краха США.