Неуправляемую политику Байдена назвали причиной краха США

Публицист Мур назвал неуправляемую политику Байдена причиной краха США

Неуправляемая политика администрации президента Джо Байдена приведет к краху США. Об этом рассказал публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур в интервью телеканалу Newsmax.

Другой причиной краха американской государственности может стать «бешеный» рост государственного долга. «В марте темпы инфляции достигли рекордных 8,5 процента. Как так вышло? Мы потратили три триллиона долларов, которых изначально у нас не было», — заявил Мур.

«Виноват не Путин и не Трамп. Все это результат бесконтрольной политики правительства. И при этом никто даже вида не подает, что что-то пошло не так», — добавил эксперт. Он назвал приход к власти в США Байдена победой «для России и Китая». По словам Мура, президент-демократ «объявил войну американской энергетике».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон и Москва более не могут называться партнерами. Он пояснил, что США сами должны понять, является Россия для них партнером, соперником, оппонентом или врагом. Сам дипломат считает, что Москва и Вашингтон должны быть партнерами.