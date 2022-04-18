Посол России заявил о разрыве партнерства с США

Посол в США Антонов заявил о сожалении из-за разрушения партнерства Москвы и Вашингтона

Россия и США больше не партнеры. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.

Он пояснил, что США сами должны понять, является Россия для них партнером, соперником, оппонентом или врагом. Сам дипломат считает, что Москва и Вашингтон должны быть партнерами. «Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль», — посетовал дипломат.

В том же интервью Антонов заявил, что ему не хватает контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации, после избрания президентом страны Джо Байдена он стал получать отказы в ответ на предложения провести встречи. Посольство поддерживает «технические контакты» с Белым домом, однако конгрессмены отказываются встречаться с ним.