Сотрудники американской администрации отказались встречаться с послом России

Посол России в США заявил об отказах конгрессменов во встречах после избрания Байдена

Послу России в США Анатолию Антонову не хватает контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации, после избрания президентом страны Джо Байдена он стал получать отказы в ответ на предложения провести встречи. Дипломат рассказал об этом в интервью изданию Politico.

Антонов рассказал, что посольство поддерживает «технические контакты» с администрацией Байдена, однако конгрессмены все равно отказываются встречаться с ним. Тем не менее, дипломат полагает, что это не может «продолжаться вечность»: Москва и Вашингтон «обречены на сотрудничество» по разным вопросам.

«Невозможно даже при таких обстоятельствах представить себе, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России», — заявил он.

В конце февраля США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Это решение было принято в связи с началом российской спецоперации на Украине.