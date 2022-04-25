Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Семейный психолог перечислила критерии «опасных» детских мультфильмов

Психолог Макарова: мультфильмы с бессмертными и злыми главными героями опасны для детей

Кадр: Мультфильм «Король Лев»

Семейный психолог Кира Макарова рассказала, почему родители должны ответственно подходить к выбору мультфильмов, которые будут показывать детям. По ее словам, которые приводит онлайн-издание «Вечерняя Москва», по сюжету анимационного фильма добро всегда должно побеждать зло, так как моральные темы формируют личность ребенка.

Специалист перечислила критерии опасных для ребенка мультфильмов. Она отметила, что очень важно, чтобы главный герой детских мультфильмов не был злым, отрицательным или надуманно уродливым, так как это может травмировать неокрепшую психику ребенка. Макарова пояснила, что центральные персонажи анимации должны быть деятельными и добрыми, так как они учат ребенка быть активным и счастливым.

По словам Макаровой, опасным для детей могут быть и бессмертные главные герои. Мультфильмы должны формировать у ребенка мысль о величайшей ценности жизни, а многочисленные воскрешения после падений или битв никак этому не способствуют. Психолог подчеркнула, что детям младшего возраста мультфильмы в жанре «фэнтези» лучше не показывать — они их скорее напугают, чем научат чему-то полезному.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября 2021
«Чтобы талантливые ребята не пропали для страны» На Кубани открыли самый современный лицей России. Чем он поражает?
«Чтобы талантливые ребята не пропали для страны»На Кубани открыли самый современный лицей России. Чем он поражает?
11 апреля 2022

В заключение психолог рекомендовала родителям не включать мультики детям, чтобы было легче их накормить. «Просмотр мультфильмов — это деятельность, это обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность ребенка. Но просмотр мультфильмов — это не способ накормить ребенка. Многие родители буквально с года включают ребенку мультики, чтобы в это время его накормить. Столь странный способ не приучит ребенка есть и не покажет ему искусства, обе цели не будут достигнуты», — подытожила Кира Макарова.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Иркутской области администрация заставила детей из бедных семей мыть обувь перед входом в учебное заведение. Для этих целей перед входом установили таз с водой. Эту меру назвали временной акцией с воспитательными целями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе
В США предсказали конец культу личности Трампа
Стали известны подробности покушения на Соловьева
Глава UFC назвал условие возвращения Макгрегора
Киселев отреагировал на сообщение о покушении на Соловьева
Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
В Подмосковье появился поджигающий жилые дома пироман
Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла
Семейный психолог перечислила критерии «опасных» детских мультфильмов
Еще в одном регионе России продлили желтый уровень террористической опасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.