Семейный психолог перечислила критерии «опасных» детских мультфильмов

Психолог Макарова: мультфильмы с бессмертными и злыми главными героями опасны для детей

Семейный психолог Кира Макарова рассказала, почему родители должны ответственно подходить к выбору мультфильмов, которые будут показывать детям. По ее словам, которые приводит онлайн-издание «Вечерняя Москва», по сюжету анимационного фильма добро всегда должно побеждать зло, так как моральные темы формируют личность ребенка.

Специалист перечислила критерии опасных для ребенка мультфильмов. Она отметила, что очень важно, чтобы главный герой детских мультфильмов не был злым, отрицательным или надуманно уродливым, так как это может травмировать неокрепшую психику ребенка. Макарова пояснила, что центральные персонажи анимации должны быть деятельными и добрыми, так как они учат ребенка быть активным и счастливым.

По словам Макаровой, опасным для детей могут быть и бессмертные главные герои. Мультфильмы должны формировать у ребенка мысль о величайшей ценности жизни, а многочисленные воскрешения после падений или битв никак этому не способствуют. Психолог подчеркнула, что детям младшего возраста мультфильмы в жанре «фэнтези» лучше не показывать — они их скорее напугают, чем научат чему-то полезному.

В заключение психолог рекомендовала родителям не включать мультики детям, чтобы было легче их накормить. «Просмотр мультфильмов — это деятельность, это обучающие моменты, которые напрямую влияют на личность ребенка. Но просмотр мультфильмов — это не способ накормить ребенка. Многие родители буквально с года включают ребенку мультики, чтобы в это время его накормить. Столь странный способ не приучит ребенка есть и не покажет ему искусства, обе цели не будут достигнуты», — подытожила Кира Макарова.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Иркутской области администрация заставила детей из бедных семей мыть обувь перед входом в учебное заведение. Для этих целей перед входом установили таз с водой. Эту меру назвали временной акцией с воспитательными целями.

