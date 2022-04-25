В российской школе детей из бедных семей заставили мыть обувь перед входом

В Иркутской области школа заставила детей из бедных семей мыть обувь перед входом

В одной из школ Иркутской области детям из бедных семей пришлось мыть обувь перед входом в учебное заведение. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, перед входом в российскую школу на скамейке установили специальный таз с водой. Приспособление предназначалось для тех детей, которые либо забыли принести сменную обувь, либо отказываются ее надевать, либо не могут себе ее позволить.

В администрации школы заявили, что инициатива якобы исходила от самих родителей, а некоторым из детей даже понравилась. Установку таза в школе назвали временной акцией с воспитательными целями.

«Когда грязная погода — ставим скамеечку, тазик с теплой водичкой, чистые тряпочки, перчатки одноразовые. Помыли, протерли, в школу зашли (...). Это просто вот такой воспитательный прием, временная акция», — рассказали изданию в администрации школы.

Ранее сообщалось, что в городе Ачинск Красноярского края педагог заставила ученицу ходить без обуви по школе, так как девочка пришла без сменной обуви.