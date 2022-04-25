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В Турции правозащитника приговорили к пожизненному тюремному заключению

Суд в Турции приговорил правозащитника Османа Кавалу к пожизненному заключению

Фото: Murad Sezer / Reuters

Суд в Турции приговорил предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу к пожизненному тюремному заключению. Его обвиняют в попытке сменить конституционный строй и сместить действующее правительство страны, пишет местное издание Cumhuriyet.

Власти страны считают правозащитника причастным к акциям протеста, которые проходили в стране в 2013 году. Семь других подсудимых, проходивших по этому же делу, получили по 18 лет тюрьмы. Кавалу также подозревали в шпионаже, но его оправдали.

Дело Кавалу вызвало резонанс по всему миру. Хотя турецкие власти считают его виновным в перечисленных преступлениях, международные правозащитные организации указывают, что обвинения в его адрес бездоказательны. Более того, в октябре 2021 года послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции призвали Турцию к освобождению Кавалы. После этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить дипломатов перечисленных стран персонами нон грата.

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Виктория Кондратьева
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