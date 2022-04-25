Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о единстве Руси

Патриарх Кирилл призвал беречь православную веру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества. Он также отметил, что Россия непобедима, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников. Об этом патриарх сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

«Сегодня, когда мы как народ сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всей Руси, и особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах. Мы в храме, который является общенациональной святыней и одновременно храмом-памятником, созданным в знак объединения всех русских земель», — сказал патриарх.

По его словам, сегодня русский народ особенно нуждается во внутреннем единстве, и он должен сплотиться вокруг исторического центра Руси — Москвы, — понимая, что только в единстве его сила.

«И покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, до тех пор и будет Россия непобедима», — приводит его слова ТАСС.

Победа, отметил патриарх, это всегда не только победа физическая и победа оружия, с которым воин встречает врага, но и «победа духа». По его словам, сегодня очень многие хотели бы, чтобы этот победный дух в народе исчез.

«А для того, чтобы было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новых псевдоценностям, перевести сознание человека от вертикального измерения жизни, которое соединяет его с Богом, к вот этой горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела. Мы должны сохранить это наше, если хотите, особое призвание — беречь веру православную, беречь единство нашего народа, не поддаваться ни на какие соблазны и посулы», — добавил патриарх.

Он выразил надежду, что героические примеры защиты Отечества в прошлом будут вдохновлять россиян на защиту страны.

