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Российский пенсионер расправился с семьей и совершил суицид

В деревне Нижегородской области пенсионер застрелил жену, ранил пасынка и покончил с собой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижегородской области найдены тела жителей деревни Ягодное, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний пенсионер выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю жену, после чего покончил с собой. Женщина погибла на месте, а ее сына госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости.

Следователи провели детальный осмотр места расправы. Изъят револьвер. Законных оснований для хранения оружия у пенсионера не было. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

18 апреля в Москве была обнаружена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Их нашла родственница, которая не смогла до них дозвониться. Преступление произошло в доме на Университетской улице. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

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Любовь Ширижик
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